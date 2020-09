Wurzen. An der Ausfallstraße Richtung Torgau führt eine unauffällige Einfahrt zur Prüfstelle des Bundessortenamtes (BSA). Auf den ersten Blick erinnert Vieles an eine Gärtnerei oder Baumschule. Wachsen dort doch Kern-, Stein- und Beerenobst in ordentlichen Reihen auf insgesamt 25 Hektar.

Die Prüfstelle Wurzen ist einer von sieben Standorten des Bundessortenamtes, von denen sich allein vier in Mitteldeutschland befinden, die anderen drei sind in Niedersachsen und Baden-Württemberg angesiedelt. Diese ungleiche regionale Verteilung ist historisch gewachsen.

Aufgaben des Bundessortenamtes: - Sortenschutz für neue Obstsorten: Neuzüchtungen werden nach strengen Prüfkriterien beurteilt. Nur wenn sie wirklich neu, stabil und unterscheidbar sind, kann ein Sortenschutz, also ein Patent, auf die neue Sorte erteilt werden.



- Sortenregistrierung: Sowohl neue als auch alte Sorten werden in eine offizielle Sortenliste (Gesamtliste der Obstsorten) eingetragen. Nur die in dieser Liste aufgeführten Sorten dürfen in Deutschland auch verkauft werden.



- Sortenerhalt: Regelmäßig wird überprüft, ob geschützte Sorten vom jeweiligen Züchter noch dem im BSA hinterlegten Standardmuster der Sorte entsprechen. Gegebenenfalls kann ein Sortenschutz von der Behörde auch widerrufen werden.



- Erhalt genetischer Ressourcen: Das BSA wirkt bei den Gendatenbanken für Obst, Zierpflanzen und Reben mit, indem es Pflanzensorten sammelt und für zukünftige Generationen erhält.





Obstvielfalt in Wurzen

Der Pomologe Stefan Eschke betreut rund 600 Apfelsorten in Wurzen. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes Der Standort Wurzen ist auf Obst spezialisiert. Von Äpfeln über Birnen, Kirschen, Pflaumen bis zu verschiedenen Beeren findet sich dort fast alles, was an Obst hierzulande angebaut werden kann. Darunter auch Exotisches wie Gojibeere oder Wildobst wie Holunder. Den größten Raum nimmt jedoch die Lieblingsfrucht der Deutschen ein: Der Apfel. 600 von etwa 2000 in Deutschland erhältlichen Sorten werden dort angebaut. Weltweit geht man sogar von 15.000 bis 20.000 Apfelsorten aus, von denen allerdings viele in ihrer Existenz bedroht sind.

Stefan Eschke ist Pomologe, also Obstfachmann, und betreut die Apfelsorten in Wurzen. Persönlich findet er es schade, dass sich die große Sortenvielfalt des Apfels im Handel so gar nicht widerspiegelt.

Im Supermarkt findet sich eben der Konsensapfel, der die Ansprüche an Aussehen, Größe und Haltbarkeit der meisten Konsumenten vereint. Das ist leider etwas langweilig. Beim Bier wird die regionale Vielfalt geschätzt, warum nicht auch beim Apfel? Stefan Eschke Pomologe