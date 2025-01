Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Wilde Pflanzen im Salat Wildkräuter sammeln im Winter

22. Januar 2025, 15:55 Uhr

Eis, Schnee, Nebel - und trotzdem wächst was! Wer im Winter Wildkräuter sammeln geht, kann sein Körbchen mit verschiedenen frischen Trieben, aber auch Knospen, Wurzeln und Früchten füllen. Natürlich nur von Pflanzen, die man kennt. Wildkräuter-Expertin Christine Rauch erklärt, was jetzt wächst und an den Salat darf.