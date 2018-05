Ab dem 8. Mai starten die neuen Folgen der beliebten ARD-Serie "Weißensee" im Ersten. In der vierten Staffel geht es darum, wie die Menschen in der einzigartigen Zeit des Umbruchs von 1990 versuchen, sich durchzuschlagen. Wie die Vertreter des alten Systems alles tun, um in der Niederlage noch ihren Schnitt zu machen. Und wie andererseits die junge Generation nach Orientierung sucht.

Die neuen Folgen setzen kurz nach der dritten Staffel an. Im Frühjahr 1990 herrscht in der DDR größte Euphorie, aber auch extreme Unsicherheit: Die Karten werden neu gemischt. Jeder kämpft auf seine Weise für einen Platz in einem sich neu formierenden Land. Die ungeheure Dynamik fordert jeden Einzelnen der Familie Kupfer heraus. Fragen von Schuld und Sühne und wie Täter und Opfer in Zukunft zusammenleben, kann keiner von ihnen ausweichen.