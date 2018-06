Edvard Grieg mit seinem drei Jahre älteren Bruder John Bildrechte: IMAGO

In unserer Sendung "Das Werk" geht es heute um Griegs Sinfonie c-Moll mit ihrer eigenartigen Geschichte: Grieg schrieb sie zwischen 1863 und -64 und es gab nachweislich auch mehrere Aufführungen einzelner Sätze; Grieg selbst hat einige dirigiert. 1867 allerdings verhängte er aus nicht näher bekannten Gründen ein Aufführungsverbot. "Darf niemals aufgeführt werden", steht handschriftlich auf dem Manuskript, das in der Bibliothek von Bergen - Griegs Heimatstadt - aufbewahrt wird.



Mehr als ein Jahrhundert lang hielt man sich an den Wunsch des Komponisten, das Exemplar durfte lediglich zu Studienzwecken eingesehen, aber selbstverständlich nicht kopiert werden. Nicht einmal für die Eröffnung der "Grieghalle" 1978 in Bergen stellte man das Material zur Verfügung. Dort gelangten lediglich die beiden Mittelsätze der Sinfonie zur Aufführung, die Grieg nachträglich als Zwei sinfonische Stücke für zwei Klaviere op. 14 veröffentlicht hatte. Diese Sätze wurden extra neu instrumentiert.



Doch dann - in der Ära des Kalten Krieges und der Spionage - gelangte eine Fotokopie der Sinfonie in die Hände des Dirigenten Vitalij Katajev. In der Sowjetunion ignorierte man Griegs Aufführungsverbot ganz einfach und fragte auch nicht umständlich in Norwegen nach. Im Dezember 1980 wurde die Uraufführung in einem Rundfunkkonzert mit dem Moskauer Rundfunksinfonieorchester gefeiert. In Norwegen stand man nun unter Zugzwang, wenn man den Russen den Triumph nicht vollständig überlassen wollte. Am 30. Mai 1981 spielte das Bergener Festivalorchester unter Leitung von Karsten Andersen die Sinfonie in einer Aufführung, die europaweit im Rundfunk übertragen wurde, wenige Tage zuvor hatte man bereits eine Studioproduktion für Schallplatte absolviert und drei Jahre später lag auch die erste Druckausgabe der Partitur vor.