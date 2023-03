"Tempus Clausum", wörtlich übersetzt die "geschlossene Zeit", herrschte in Leipzig zur Fastenzeit, als Johann Sebastian Bach Thomaskantor war. Das bedeutete, dass der Komponist nicht wie sonst für die sonntäglichen Gottesdienste in der Thomaskirche Kantaten komponierte. Es war eine stille Zeit, in der auf Musik verzichtet wurde.

Georg Philipp Telemann Bildrechte: imago/Leemage

Aus diesem Grund existieren auch nicht viele Passionskantaten von Bach. Die Musikwissenschaftler Michael Maul und Bernhard Schrammek rücken daher vom 26. Februar bis zum 2. April sechs Kantaten von Georg Philipp Telemann in ihrem Podcast in den Fokus, aus dessen "Französischem Jahrgang". Für Telemann, der als städtischer Musikdirektor in Frankfurt am Main tätig war, galt die "geschlossene Zeit" nämlich nicht.