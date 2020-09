Als erstes: Vielfalt. Die Sendefrequenzen für UKW sind stark begrenzt, weshalb es in einem Sendegebiet nur relativ wenige UKW-Radiosender gibt. Das ist beim Digitalradio aber nicht so. Damit ist es möglich, in einem Sendegebiet Radio für viel mehr Geschmäcker anzubieten als bisher. Also: zum Beispiel auch einen Radiosender, der 24 Stunden am Tag klassische Musik spielt, MDR KLASSIK eben. Solche Vielfalt gibt's zwar auch beim Internetradio, aber: Das ist zum einen komplizierter zu bedienen. Zum anderen ist ein Internetzugang ist notwendig – der kostet Geld, manchmal funktionierter nicht und im Auto wird's erst recht schwierig.