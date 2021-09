Mitglieder der MDR-Ensembles haben Alltagsheldinnen und -helden in der Lockdown-Zeit ein musikalisches Dankeschön an die Haustür geliefert. In kleinen Ensembles waren die Musikerinnen und Musiker des MDR-Rundfunkchors und des MDR-Sinfonieorchesters von Salzwedel bis Plauen, von Eisenach bis Görlitz überall im Sendegebiet sechs Wochen lang unterwegs. Insgesamt spielten sie von April bis zum Juni 2020 fast 300 Konzerte an 187 Orten in Mitteldeutschland.