Die musikalische Vielfalt reicht dabei von Barock, Klassik, Romantik bis hin zu Jazz und Weltmusik. Zur hören ist das Festival täglich von 20 bis 24 Uhr auf allen Kulturradios. Nach der Ausstrahlung sind alle Konzerte kostenfrei über die ARD Audiothek abrufbar. Das gesamte Programm mit Konzerten, Kabarett, Lesung und Gesprächen ist hier zu finden.

Auftakt mit dem MDR Sinfonieorchester

Der Geiger Mohamed Hiber ist erstmals beim MDR Musiksommer zu erleben. Bildrechte: A. Poupel Gleich das Auftaktswochenende verspricht grenzenloses Hörvergnügen und spannende Live-Atmosphäre. Den Eröffnungsabend des ARD-Radiofestivals am Samstag gestalten ab 20 Uhr das MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Michael Balke in der zum Konzerthaus umgebauten Liebfrauenkirche in Wernigerode. Ursprünglich sollte Marie Jacquot die Leitung übernehmen, sie fiel jedoch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen aus. Auf dem Programm steht u.a. die erste Sinfonie von Emilie Mayer. Sie zählt zu den außergewöhnlichen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts und wurde von ihrem Lehrer Carl Loewe als "gottbegnadetes Talent" bezeichnet. Zudem gibt der junge französische Geiger Mohamed Hiber mit Mozarts Violinkonzert A-Dur KV 219 sein Debüt beim MDR-Musiksommer. Ab 22 Uhr übernimmt der gefeierte Singer-Songwriter Rufus Wainwright, der an diesem Abend Deutschlands größtes Folk-Roots-Weltmusik-Festival in Rudolstadt eröffnet.

Hörgenuss für Filmfreunde

Am Sonntag kommen Cineasten auf ihre Kosten: Filmmusik-Klassiker aus Star Wars, Robbin Hood, E.T. und Harry Potter verbinden sich mit dem Violinkonzert von Miklós Rózsa, der mit seiner Musik zu Ben Hur einen Welterfolg landete. Zu erleben sind die Geigerin Veronika Eberle und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Sir Simon Rattle, live vom Odeonsplatz in München.

Die erste Festivalwoche

In der ersten Woche des ARD-Radiofestivals werden u. a. die Eröffnungsabende der Brandenburgischen Sommerkonzerte (12.07.) sowie des Rheingau Musik Festival (14.07.) übertragen. Die Pianistin Gabriela Montero konzertiert mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Mirga Gražinytė-Tyla beim stARTfestival 2022 Bayer Kultur (11.07.) und die Sopranistin Simone Kermes lädt mit dem Pianisten Jarkko Riihimäki und dem Adelphi Quartett zu einem ausgelassenen Sommerfest bei den Festspielen Mecklenburg Vorpommern (13.07.). Die SWR Bigband feiert 70-jähriges Jubiläum mit einem schwungvollen Abend in der Stuttgarter Porsche-Arena (15.07.). Eine Aufführung von Giuseppe Gazzaniga "L'Isola d’Alcina" von den Schwetzinger SWR Festspielen (16.07.) sowie zwei Konzerte vom Kissinger Sommer (17.07.), u.a. mit der Mezzosopranistin Magdalena Kožená und Sir Simon Rattle am Klavier beschließen die erste ARD-Radiofestivalwoche.

