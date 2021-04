Am 30. April beginnt die Ausgabe des Vokalmusik-Festivals 2021 pandemiebedingt ohne Publikum in verschiedenen Kirchen und Sälen. Das Eröffnungskonzert und das Familienkonzert am 2. Mai um 15 Uhr sind kostenfrei per Livestream zu erleben. Für die die anderen Konzerte können Online-Tickets erworben werden.