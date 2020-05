Ins Leben gerufen wurde der (fast jährlich stattfindende) Wettbewerb 2007 vom Veranstalter des Leipziger A cappella-Festivals, dem Vokalensemble amarcord. Zugelassen sind ausschließlich Gruppen von drei bis acht Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter von maximal 29 Jahren. Wer es dann nach einer Vorauswahl nach Leipzig geschafft hat, bekommt über die eigentliche Wettbewerbsteilnahme hinaus vieles zum Thema A cappella-Gesang geboten: Masterclasses, in der es Gelegenheit gibt, mit renommierten Vokaldozenten wie Stephen Connolly, ehemaliges Mitglied der King’s Singers, am Repertoire der Ensembles zu arbeiten; ein A cappella-Seminar z.B. mit Prof. Dr. Michael Fuchs, Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie an der Universitätsklinik Leipzig, bietet wissenschaftliche Einblicke in die anatomischen Grundlagen der Stimme und deren Funktionsweise. Geschätzt wird von den teilnehmenden Ensembles immer wieder auch die Möglichkeit der intensiven, individuellen Gespräche mit den Juroren nach Beendigung des Wettbewerbs. Der Jury gehören international renommierte Musiker und Kenner der Szene an, den Vorsitz haben wechselweise ehemalige Mitglieder der King’s Singers.