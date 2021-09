Die ACHAVA Festspiele Thüringen

Die ACHAVA Festspiele stehen seit sieben Jahren für interkulturelle Begegnungen und finden in diesem Jahr vom 19. September bis zum 3. Oktober statt. Mit Ausstellungen, Konzerten, Podiumsdiskussionen, Film- und Theaterpremieren sowie einem umfassenden Schülerprogramm soll ein Zeichen für Toleranz und Dialog zwischen Religionen und Kulturen gesetzt werden. Das Thüringer Festival macht in diesem Jahr in Arnstadt, Bad Liebenstein, Bad Salzungen, Barchfeld, Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar Station. In den vielen kulturellen Veranstaltungen sollen auch die beiden Jubiläen „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ erfahrbar gemacht werden.