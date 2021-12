Im Innenhof einer betreuten Wohnanlage der Volkssolidarität in Leipzig haben sich elf Bläserinnen und Bläser im Halbkreis und mit gebührendem Abstand aufgestellt und sorgen für die passende Stimmung an diesem Adventssonntag. Bewohnerinnen und Bewohner sind auf ihre Balkone herausgekommen oder sitzen am Fenster und freuen sich sichtlich über das kleine Konzert vorm Haus. Für den Posaunenchor der Thomaskirche gehört das so genannte diakonische Blasen mit in diese Zeit vor Weihnachten, berichtet Daniela Olschewski vom Chor:

"Das diakonische Blasen ist nichts neu Erfundenes, es ist einfach in den Adventssonntag hineingeschoben worden", so die Sängerin. "Dadurch, dass die Gottesdienste so nicht stattfinden können, wir in den Gottesdiensten nicht blasen dürfen, tragen wir die Musik nach draußen." Das hätten sie in den normalen Jahren auch an Krankenhäusern gemacht. An den Adventssonntagen am Nachmittag unterwegs zu sein, sei aber erst seit dem letzten Jahr verstärkt so.