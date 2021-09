Amtsantritt des neuen Thomaskantors Andreas Reize setzt auf Vertrauen als Basis

Am 11. September hat die Amtseinführung von Andreas Reize im Neuen Rathaus stattgefunden. Am Nachmittag ist der Schweizer dann als 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach an das Pult getreten und hat die traditionsreiche Motette in der Leipziger Thomaskirche dirigiert. Auf dem Programm stand Johann Sebastian Bachs Kantate "Was Gott tut, das ist wohlgetan".