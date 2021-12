Die App , so der Leiter des Museums Maik Richter, eigne sich nicht nur für Schütz-Enthusiasten, sondern auch für historisch Interessierte. Er zeigte sich erfreut, dass die App Besuchern trotz der Corona-Auflagen einen Einblick in das Heinrich-Schütz-Haus ermöglicht.

Screeenshot der neuen App des Heinrich-Schütz-Hauses in Weißenfels Bildrechte: Yunow/Stadt Weißenfels

Bereits seit Februar, teilte die Stadt Weißenfels mit, wurde an Bild- und Musikdateien sowie Übersetzungen für das Projekt «Heinrich-Schütz-Haus digital. Ein virtueller Rundgang für mobile Endgeräte» gearbeitet. Ein Testlauf sei in den Sommerferien erfolgt. Die App steht bis zum Sommer 2023 kostenfrei zum Download bereit.

Heinrich-Schütz-Hause in Weißenfels Bildrechte: imago images/imagebroker

Heinrich Schütz (1585-1672) gilt als "Vater der modernen Musik" und erster deutscher Komponist von europäischem Rang. Das Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels ist das einzige original erhaltene Wohnhaus des Komponisten. In seiner „Komponierstube“ unter dem Dach arbeitete Schütz an seinen Spätwerken.