Die Swalks lassen sich am besten innerhalb von drei Tagen absolvieren, einer in Bad Köstritz, einer in Weißenfels und einer in Dresden. Man braucht dafür ein Handy, die App und am besten Kopfhörer. Eine Karte zeigt die Hörstationen an. Dort lassen sich mittels verschiedener Buttons passende Musik und/oder Hintergrundinformationen abrufen. So zum Beispiel am Heinrich-Schütz-Haus im thüringischen Bad Köstritz. Der Blick auf das Display verrät, dass dieser Ort enorm bedeutend ist. Zum einen kann man hier das Werk Musikalische Exequien von Heinrich Schütz anhören, zum anderen gibt es Hintergrundinformationen: