Stadtpfeifer und besondere Spielorte Das 16. Bach-Festival-Arnstadt beginnt

Nach pandemiebedingter Verschiebung findet nun das 16. Bach-Festival in Arnstadt statt – pünktlich zum 271. Todestag von Johann Sebastian Bach. Vom 28.07. – 01.08.2021 wird in Kooperation mit den Internationalen Arnstädter Orgeltagen ein vielfältiges Programm angeboten. So können Besucher und Besucherinnen das Erbe der Bach-Familie in der Thüringer Stadt in Rundgängen, Orgel- und Open Air-Konzerten erkunden.