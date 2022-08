Die ersten Töne zur Begrüßung kommen von einer Gruppe Enten. In einer Reihe watscheln sie entspannt in der Nähe des Wassergrabens. Denn das Köthener Schloss war ursprünglich eine Wasserburg, erbaut im frühen 12. Jahrhundert. Noch heute erreicht man das Schlossareal einzig über Brücken.

Spätestens am Sonntag werden die Enten allerdings übertönt beim Konzert der Jungen Norddeutschen Philharmonie: "Ich finde 80 Musikerinnen und Musiker sind schon mal eine Ansage", meint Folkert Uhde, Geschäftsführer der Köthener Bachfesttage. "Die werden den Schlosspark bevölkern. Da wird ordentlich was los sein. Man kann lustwandeln und den Park entdecken.“

Auftakt im Köthener Schlosspark

Aber das Orchesterpicknick der Jungen Norddeutschen Philharmonie ist nur zum Aufwärmen für die Bachfesttage, denn schon am darauffolgenden Wochenende "machen wir wieder Orchesterspaziergänge", schwärmt Folkert Uhde. "Weil wir im Schloss in den verschiedenen Räumen – vor allem im Spiegelsaal – Konzerte machen. Die übertragen wir hier in den Schlosspark und zwar so, dass man nicht sieht, wo die Musik herkommt. Weil wir Akkubetriebene Lautsprecher in den Bäumen verstecken. Und man kann sich dann einen persönlichen Baum aussuchen, sich unter diesen Baum setzen und Musik hören."

"Zwischen diesen Konzertübertragungen jeweils eine Viertelstunde Pause und da gibt es allerlei Unterhaltung zu erleben: Wir haben wieder eine Artistikgruppe zu Gast, die den Park bevölkern soll." Vor allem Familien mit Kindern sollen sich von den Angeboten angesprochen und eingeladen fühlen: So könnte ein Elternteil in Ruhe eines der Kurzkonzerte besuchen, während sich der andere mit den Kindern im Park vergnügt. Auf einer Kofferbühne werden Geschichten aus dem Schloss erzählt. In der Farbenküche können die Jüngsten mit Farben experimentieren. Rund um das Schloss sollen die Köthener Bachfesttage gefeiert werden. Bildrechte: Christian Ratzel

Der örtliche Kulturverein Rondo la culturo in Köthen bringt sich mit Leidenschaft und Humor ins Programm ein: "Die haben über die Jahre so viele Kostüme hergestellt, dass sie ihren eigenen Hofstaat bilden können", erklärt Uhde. "Es gibt zum Beispiel eine Sänfte, die dafür konstruiert ist, dass man damit Menschen einfangen kann. Also man kann damit nicht jemanden tragen, sondern wenn man nicht aufpasst, sitzt man plötzlich in einer Sänfte und muss mitlaufen.“ Und fühlt sich augenblicklich in die Zeit zurückversetzt, als hier die Fürsten und Herzöge von Anhalt-Köthen Hof hielten.

Energie des jungen Bach

Der Spiegelsaal ist heute ein beliebter Ort für Konzert. Bildrechte: MDR/Oliver Jueterbock Das Schloss wurde immer wieder umgebaut und erweitert. Der älteste erhaltene Teil stammt aus dem 16. Jahrhundert. Zeugnis dieser Zeit sind die beiden Wendelsteine, die als Aufgänge zum Thronsaal genutzt wurden, der heute als Spiegelsaal berühmt ist und die vor allem einer leichtfüßig nahm: Johann Sebastian Bach.

Das erzählt auch Folkert Uhde: "Für mich ist der Wendelstein der besondere Ort: Da ist er jeden Morgen zur Arbeit hoch und abends wieder runter, wenn er Feierabend hatte und sein Fürst ihn entlassen hatte. Das stelle ich mir immer wieder vor, wie er da hochgesprungen ist. Er war ja ein relativ junger Mann und er hatte mit großer Sicherheit noch keinen angefressenen Bauch. Er hatte eine junge Frau, viele kleine Kinder. Vielleicht hatte er es auch manchmal eilig nach Hause zu kommen aus diesen Gründen."

Sechs Jahre seines Lebens verbrachte Johann Sebastian Bach als Hofkapellmeister des Fürsten Leopold in Köthen. Hier schuf er unter anderem Teile der Brandenburgischen Konzerte und den Zyklus "Das Wohltemperierte Klavier". Auch seiner zweiten Frau ist er hier begegnet und hat sie kurze Zeit später geheiratet.

Perfekter Ort für Kultur und Musik

Samuel Hahnemann war ein ungewöhnlicher Mediziner, der vor allem in Köthen wirkte. Bildrechte: Schloss Köthen/KKM Aber nicht nur Bach hat Köthen geprägt, auch der Vogelkundler Johann Friedrich Naumann war als Forstmeister bei Hofe angestellt und gilt als Begründer der Ornithologie. Samuel Hahnemann forschte und praktizierte in Köthen mit Unterstützung Herzog Ferdinands und entwickelte die Homöopathie. Die Fruchtbringende Gesellschaft, deren Mitbegründer wiederum Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen war, wählte das Schloss ab dem frühen 17. Jahrhundert zu ihrem Sitz und verfeinerte die deutschen Sprache.

In Köthen soll auch das schöne Wort "Leidenschaft" erdacht worden sein. Damit schließt sich der Kreis zum leidenschaftlichen Intendanten und Konzertdesigner Folkert Uhde, der seine Begeisterung weitergibt: "Wir haben es vor einigen Jahren mit Hilfe der Kulturstiftung des Bundes geschafft, ein Regionalentwicklungsprojekt zu initiieren. Wir haben im Mai erst wieder das ganze Schlossareal bespielt: eine Mischung zwischen Tag der offenen Tür, Vereine präsentieren sich, künstlerische Aktionen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dieses ganze Schlossareal mehr in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, weil dieser Schlosspark schön ist, hohe Aufenthaltsqualität hat, mitten in der Stadt liegt und einfach wunderbar geeignet ist, um alle möglichen Arten von kulturellen Projekten hier durchzuführen und anzubieten."