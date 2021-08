Die Bachkantate mit Maul & Schrammek Die Hintergründe zu Bachs Ratswahlkantate

Wann hat Johann Sebastian Bach als Leipziger Thomaskantor eigentlich seine feierlichste und am größten besetzte Kantate aufgeführt? Weihnachten, Ostern oder Pfingsten? Nein – es war an einem unscheinbaren Montag im August, wenn die jährliche Ratswahl anstand. In seinem ersten Amtsjahr 1723 konnte man da in der Nikolaikirche Bachs Kantate „Preise, Jerusalem, den Herrn“ hören. Was hat es mit diesem Titel und der dazugehörigen Musik auf sich?