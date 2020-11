Seine rund 200 geistlichen Kantaten schrieb Johann Sebastian Bach vor mehr als 300 Jahren als Gebrauchsmusik für den Gottesdienst, aufzuführen an jedem Sonn- und Feiertag im Kirchenjahr an Bachs einstigen Wirkungsstätten in Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig. Bis heute begeistern diese Kantaten Musikliebhaber aus aller Welt, spenden Trost, rühren Menschen zu Tränen – jenseits ihrer Religion, ihrer Hautfarbe und Nationalität.