Das sind die Highlights des Bachfestivals Arnstadt

In Arnstadt hat er seine "wilden Jahre" verbracht: Am 13. Juli 1704 kommt der damals 18-jährige Johann Sebastian Bach als neuer Organist in die thüringische Stadt und bleibt insgesamt vier Jahre dort. Jährlich feiert das Bachfestival Arnstadt seinen einstigen Mitbürger. Kein Zufall also, dass das 17. Bachfest in diesem Jahr an genau diesem Tag startet: Am 13. Juli 2022. MDR KLASSIK hat für Sie zusammengetragen, worauf Sie sich freuen können.