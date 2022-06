"Manche haben einfach alles verloren: ihre Väter, Freunde, andere ihr komplettes Hab und Gut, ihre Wohnung – einfach alles!" Sie schluckt eine Träne hinunter und verbietet sich diese düsteren Gedanken. Im Auftrag von Oksana Lyniv, die vor kurzem Mutter geworden sei, würde sie jetzt alles managen und das Orchester betreuen so gut alles in der Ferne machbar sei. Eine kleine Tournee ist entstanden, demnächst gibt es viele Auftritte etwa in Deutschland und in der Schweiz. Auch wenn ihr jetzt ein Hoffnungsschimmer über das Gesicht huscht, sie wünschte, alle Musikerinnen und Musiker, alle Instrumente seien in leichteren Zeiten vereint.

Dirigentin Oksana Lyniv probt mit dem Jugensinfonieorchester der Ukraine. Bildrechte: Serehiy Horobets