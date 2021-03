Ballett-Miniaturen "Eden One" feiert Online-Premiere am Theater Magdeburg

"Eden One" ist der Auftakt einer Serie von Miniaturstücken von Ballettdirektor Gonzalo Galguera, die mit kleiner Besetzung auf die Bühne gebracht werden. Nun feierte das Ballett am Theater in Magdeburg online Premiere.