Beethovens neunte Sinfonie Wie die Ode zur Neujahrsmusik wurde

Was muss das für ein Aufatmen gewesen sein, am Jahresende 1918: Die Waffen schweigen, die Soldaten kehren Heim und seit der Kaiser abgedankt hat, gibt es Hoffnung für ein neues Deutschland, eine Republik. Ein Land, in dem das Volk regiert und nicht eine Adelskaste. In dem Frauen wählen gehen können und in dem Teilhabe groß geschrieben wird.

Auf den Spuren von Beethovens Neunter Sinfonie

Das Volkshaus in Leipzig auf der Karl-Liebknecht-Straße. Bildrechte: dpa Monika Kirst hat auf dem Dachboden des Volkhauses in Leipzig eine Ausstellung angelegt. Zu den Ausstellungsstücken gehört auch eine Art Programmzettel. Geschrieben wurde er von Barnet Licht, dem Musikkoordinator des Arbeiterbildungsinstituts.

Ja genau, das ist es: `Friedens- und Freiheitsfeier in der Silvesternacht, veranstaltet vom Allgemeinen Arbeiterbildungsinstitut und Barnet Licht.` [...] Die Einführung da, das gehört in dieses Haus, und das ist einfach eine tolle Geschichte.

Barnet Licht war gut bekannt mit dem damaligen Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch und konnte den weltberühmten Musiker schnell für seine Idee begeistern, erzählt Andreas Schuld. Er ist seit 1998 der Direktor des Gewandhauses.

Also am Ende des ersten Weltkrieges, im November 1918, hat es verschiedene Freiheits- und Friedensfeiern gegeben, so auch in Leipzig. [...] Damals gab es eigentlich zwei Initiatoren, Herrn Licht vom Arbeiterbildungsinstitut abgekürzt ABI, der gesagt hat wir müssen irgendwie eine besondere Veranstaltung zu Silvester machen und dann hat er sich zusammengetan mit dem damaligen Feuilleton-Redakteur Dr. Franz von der LVZ-Zeitung und die beiden sind die Initiatoren der ersten Beethoven-Neun-Silvesteraufführung hier in Leipzig.

Das Leipziger Silvesterkonzert: Eine linke Tradition

Bildrechte: imago images / wolterfoto Die Leipziger Volkszeitung LVZ war damals eines der führenden Blätter der Sozialdemokratie. Schon 1905 hatte der Sozialist Kurt Eisner, der spätere Präsident des Freistaates Bayern, eine Aufführung des Beethoven-Werkes vor 3.000 Berliner Arbeitern auf die Beine gestellt. Und Arthur Nikisch, der Dirigent des Leipziger Gewandhauses, hatte ab 1915 mit sehr preiswerten Eintrittskarten sein Konzerthaus für die unteren Schichten geöffnet. Mit dem Silvesterkonzert knüpft man in Leipzig an eine linke Tradition an. Auf dem Dachboden des Volkshauses kann man sich bis heute über diese Tradition informieren. Monika Kirst hat dort eine Ausstellung zusammengestellt – immer wieder arbeitet sie dort auch mit Schülergruppen. Eine hat ein Dossier geschrieben, erzählt Monika Kirst:

Und da schreiben sie: Es war eins von etlichen Volkshäusern, es war auch eine Wirtschafts- und Speiseanstalt und war Heimat für den Leipziger Volkschor, der späteren Singakademie. Große Werke wurden im Volkshaus geprobt. Konzerte gaben die Chöre im Festsaal, hinten im Gesellschaftssaal, oft im Volkshaus-Garten und in der Stadt. Das Volkshaus war Treffpunkt für die Mitglieder des deutschen Arbeitersängerbundes, der Chordirigent Barnet Licht leitet die Musiker. Und das haben sie auch geschrieben: Seit 1919: Die traditionelle Aufführung von Beethovens Neunter Sinfonie am Silvesterabend hat hier sozusagen ihre Geburtsstunde.

Damals keine Gewandhaus-Veranstaltung

Das erste Silvesterkonzert mit Beethovens Neunter wurde übrigens in der Alberthalle des Krystallpalastes gegeben. Das Silvesterkonzert war kein Konzert der Gewandhausdirektion. Orchester und Dirigent wurden vom ABI für das Silvester-Spektakel engagiert, wie Andreas Schulz berichtet:

Es war keine Veranstaltung vom Gewandhaus oder vom Gewandhausdirektorium sondern von diesen Initiatoren, insbesondere von diesem ABI. Und das war ein riesiger Erfolg und der ABI hat dann bis 1933 solche Silvesterkonzerte organisiert. Aber nicht nur mit Beethovens Neunter, sondern auch mit vielen anderen Werken. Und erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich das Gewandhaus auf Beethoven Neun besonnen und das wieder aufleben zu lassen. Ein wichtiger Impuls ging ohne Frage von Leipzig aus, aber nicht eine ununterbrochene Tradition.