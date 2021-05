Danach wurde es noch einmal still um das Schauspielhaus – für sehr viele Jahre. Es war ein aus der Zeit gefallener Ort, aus dem Dach der Ruine wuchsen Birken. In der Darstellung solch örtlicher Veränderungen ist der Zeichner Pestemer stark – weniger stark ist er bei der Darstellung von Situationen und da, wo wirklich die Fantasie des Künstlers jenseits bildlicher Quellen gefordert ist. Die Gewerke zu zeigen, die aus der ganzen DDR zum Wiederaufbau des Schauspielhauses als Konzerthaus Anfang der 1980er Jahre zusammenkamen, ist eine gute Idee. Doch die handelnden Personen wirken holzschnittartig, die erfundenen Dialoge betulich. Die Physiognomie von Leonard Bernstein, der 1989 im Schauspielhaus die Ode an die Freiheit anstimmen ließ, ist allbekannt – in Pestemers Zeichnung ist der legendäre US-Dirigent aber kaum zu erkennen. So sinkt die Graphic Novel zuweilen zu einem mittelmäßigen Marketing-Produkt des heutigen Konzerthauses herab – das Haus am Gendarmenmarkt aber hat seine geschichtliche Kraft aus sich selbst heraus längst entfaltet.