Man muss sich vorstellen: riesiger Saal, gefüllt mit all den ehrenwerten Leitern der wichtigsten Berliner Konservatorien, hauptsächlich Männer. Und dann steht da eine Frau und sagt: Wenn ihr in Zukunft Musiklehrer sein wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Kinder mitnehmt. Dass ihr euch darum kümmert, wie die Kinder beschaffen sind, wie sie denken, wie sie strukturieren. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr nicht berechtigt, ihnen so und so viele Stunden ihres Lebens zu rauben. Die Reaktion war entsprechend.

Maria Leos Forderungen an die Musikpädagogik werden totgeschwiegen. Sie selbst arbeitet jedoch an den Zielen, die sie formuliert hat. 1911 gründet sie in ihrer Privatwohnung in Berlin-Schöneberg das erste musikpädagogische Seminar für Frauen deutschlandweit und hat regen Zulauf. Sie bindet Erkenntnisse der modernen Psychologie und Pädagogik in ihre Musikseminare ein. Mit besonderer Begeisterung gibt sie die Methode der relativen Solmisation weiter – die sogenannte Tonika-Do-Methode, die sie selbst 1906 kennengelernt hatte.