Wie große Flügelräder kreisen ihre Arme in Francisco Guerreros sechsstimmiges "O Sacrum convivum". An anderer Stelle hebt sie die Töne mit ihren Händen wie ein Schaufelbagger aus der Tiefe. Ihr Stil mag auf manche befremdlich wirken, das Publikum im Finalkonzert des Deutschen Chordirigentenpreises am Samstagabend in Berlin ist sich hingegen einig: es kürt Franziska Kuba zur Siegerin. Und verschafft der sympathischen Dirigentin wieder ein Stück mehr Selbstbewusstsein.

Anfangs war ich tatsächlich ein wenig überfordert, weil ich immer zu jemanden Neues gekommen bin bei diesen Kursen und die immer gesagt haben, also das was du machst ist wirklich so ein Quatsch.

Um einen Chor mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten zu führen, darf man nicht schüchtern und introvertiert sein. Franziska Kuba findet mit ihrer freundlich-offen Art einen direkten Zugang, ist sich ihrer Verantwortung bewusst: "Egal was ich mache, es wird einfach kopiert und das führt zu einem sehr direkten Austausch mit den Sängerinnen und Sängern. Das hat man mit Instrumenten so nicht. Und ich finde das Beeindruckende, wie man durch kleinste Veränderungen – und das macht ehrlich gesagt auch manchmal Angst – ganz unterschiedliche Klänge herausbekommen kann."

Seit der letzten Spielzeit leitet Franziska Kuba am Schauspiel Leipzig als Chordirektorin Produktionen. Bildrechte: dpa

Zu ihrem bisherigen Weg gehörte ein Chordirigierstudium an der Weimarer Musikhochschule und ein Studium für historischen Gesang an der Leipziger Hochschule „Felix Mendelssohn-Bartholdy“. Das Jahr 2018 war ein Besonderes für Franziska Kuba: nicht nur, dass sie am Leipziger Schauspiel bei Faust I und II die Chorleitung übernahm, man übertrug ihr auch in der Nachfolge von Gregor Meyer die künstlerische Leitung des Vocalconsorts Leipzig. Die breite Chorszene in Leipzig ist immer wieder Ansporn für die junge Musikerin: