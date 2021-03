Der Bad Schandauer Handglockenchor zählt 14 Mitglieder und probt regelmäßig im Gemeinderaum der St.-Johanniskirche, natürlich mit Abstand und Maske und unter Einhaltung weiterer Auflagen. Das Ensemble kann nur in ganz kleinen Teilen üben: Lediglich ein Spielender ist anwesend und bedient zwei Glocken. Den Rest der Stimmen liefert Handglockenchorleiterin Daniela Vogel am Klavier. Um ihr Ensemble am Leben zu halten, nimmt sich die Kirchenmusikerin also viel Zeit.