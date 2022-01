Mohammed ist Jahrgang 1985 und stammt aus einer musikliebenden Familie in Bagdad. Dort startete der Geiger seine Laufbahn. Er habe im Irakischen National-Sinfonieorchester als Konzertmeister und Solist gearbeitet und als Lehrer am Institut of Fine Arts in Bagdad. Bereits in seiner Heimatstadt, wo das Interesse an klassischer Musik sehr groß sei, spürte Mohammed den großen Wert dieser Musik. Er erzählt, er habe habe in den meisten Kirchen in Bagdad schon gespielt.