Clara und Robert Schumann: Vorreiterinnen der Gleichberechtigung: über die Dauerausstellung "Experiment Künstlerehe" im Schumann-Haus

Seit Anfang dieses Jahres ergänzt eine eigen konzipierte Augmented Reality App die Ausstellung, die den interaktiven Charakter nochmal auf eine andere Stufe hebt. Am Empfang kann man sich ein hauseigenes Tablet ausleihen und es sich damit im Schumann-Saal bequem machen – der Ort, an dem Clara und Robert früher ihre Gäste empfingen oder eigene Konzerte spielten. Die App blickt auf die Gegenwart und fragt, wie gleichberechtigt es in heutigen Künstlerehen zugeht. Dafür gleichen heutige Musikerinnen und Musiker die Ehe der Schumanns mit ihren eigenen Erfahrungen ab. Kleine Animationsfilme führen in die verschiedenen Schwerpunkte "Rollen", "Kinder und Karriere" sowie "Künstlerpaare" ein. Zu allen gibt es eine Liste an thematisch passenden Fragen. Mit der App kann man die Gesprächspartner in den Raum projizieren und antworten lassen, es entsteht das Gefühl, sie würden lebendig gegenüber sitzen.