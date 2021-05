Und auch der Direktor vom Leipziger Gewandhaus, Andreas Schulz, zeigte sich im Gespräch mit MDR Klassik schlicht „überrascht von der Kurzfristigkeit dieser Thematik“. Es sei bemerkenswert, dass die Politik so handelt, denn sie habe in künstlerische Prozesse nicht einzugreifen, sondern lediglich den rechtlich organisatorischen Rahmen zu stellen, in dem sich Institutionen wie Orchester und Musiktheater dann bewegen können, um ihn „bestmöglich mit Inhalten auszufüllen“. In Leipzig, wo das Gewandhausorchester für die Konzerte im eigenen Haus sowie für Opern und Ballett im Opernhaus und zudem für zumeist kammermusikalisch besetzte Motetten in der Thomaskirche zuständig ist, funktioniere das überwiegend reibungslos. Wo gemeinsam gearbeitet und kommuniziert werde, könne die Kunst im Fokus stehen, so Andreas Schulz.