Riccardo Muti wurde am 28. Juli 1941 in Neapel geboren. Trotz seines jetzigen Erfolgs taten sich in Mutis Kindheit Zweifel auf, ob er musikalisches Talent besäße. Sein Vater sagte damals, als sein Sohn mit Gesangsübungen und Geige lernen haderte:

Schließlich entdeckte er doch seine Leidenschaft zur Musik und studierte zunächst am Konservatorium von Neapel Klavier. Später kamen in Mailand noch Komposition und das Dirigieren dazu. Als er 1967 den renommierten Guido-Cantelli-Wettbewerb gewann, begann seine Karriere als Dirigent. Als Dirigent arbeite man nicht für den Erfolg, betont Muti:

Riccardo Muti beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Jahr 2000 Bildrechte: dpa

Während Muti erste Aufträge in Italien erhielt, wie die künstlerische Leitung des Opernfestivals Maggio Musicale Fiorentino, sammelte er auch schnell wichtige Erfahrungen im Ausland. Nachdem Herbert von Karajan ihn im Jahr 1971 zu den Salzburger Festspielen einlud, verbreitete sich Mutis Ruf international. So dirigierte er in den darauffolgenden Jahren zahlreiche renommierte Orchester, darunter das Philadelphia Orchestra, Philharmonia Orchestra London, die Berliner Philharmoniker und Wiener Philharmoniker. Kurz vor seinem 80. Geburtstag war er auf zahlreichen Bühnen zu sehen, wie in Venedig oder auf Sizilien. Im August dieses Jahres steht sein 50. Jubiläum bei den Salzburger Festspielen an.