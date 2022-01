Dresdner Philharmonie und Co. Kultur in Dresden verpflichtet sich für Nachhaltigkeitscharta

Die Landeshauptstadt Dresden will durch eine Charta im Rahmen des „Culture for Future“-Projektes Nachhaltigkeit in den Dresdner Kulturbetrieben fördern. Ziel der Charta ist die offizielle Verpflichtung für die Umsetzung von Handlungsleitfäden, die für fünf verschiedene öffentlich getragene Kultureinrichtungen konzipiert wurden. Somit ist Dresden eine der ersten deutschen Städte, die Nachhaltigkeitsziele in der kommunalen Kulturarbeit implementiert. Auch ruft die Landeshauptstadt andere Einrichtungen und Akteure in der Kultur dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen.