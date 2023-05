Faszinierende Puppen, bewegend erzählt

Es ist das Spiel im Spiel, das die Phantasie triggert, zumal es zwischen Sängern und Puppen zu wirklich berührenden Momenten kommt. Bildrechte: © Semperoper Dresden/Ludwig Olah Realismus auf der Opernbühne ist Habjan ein Graus. Deshalb zieht er mittels beeindruckend musikalisch-geführter Stab-Puppen eine weitere Spiel-Ebene ein: Ästhetisch ist es ein Genuss, den mannshohen Gestalten mit den ausdrucksvollen Gesichtern und langen, knöchernen Händen zuzusehen, wie sie mit subtilen Bewegungen die Handlung, vor allem aber die Emotionen der Hauptfiguren transportieren. Auch wie aus dem spannungsvollen Nähe-Distanz-Verhältnis zur Bühnenfigur szenisch etwas faszinierend Neues entsteht.

Bildstarke Allegorie auf das Leben, die Liebe und den Tod

Auch die kreativ-verspielten Kostüme von Cedric Mpaka und allegorischen Bühnenbilder von Jakob Brossmann sind bestens geeignet, um in immer neue Phantasiewelten abzutauchen.

Rolando Villazón (Orfeo), Anderson Pinheiro da Silva (Puppenspieler), vorn links: Štěpánka Pučálková (Eine Botin), Ensemble, Sächsischer Staatsopernchor Dresden Bildrechte: Semperoper Dresden/Ludwig Olah

So auch bei der Begegnung Orfeos mit Caronte, dem Fährmann der toten Seelen; wer bei dem massigen, aus allen Poren-rauchenden Puppen-Ungeheuer an Disneys "Herkules" Verfilmung dachte, lag bestimmt nicht ganz falsch.

Vielfarbig, dynamischer Orchesterklang

Man mag es ja kaum glauben, aber dieser Orfeo-Inszenierung ist die erste an der Semperoper überhaupt. Dabei wurde Monteverdis Opern-Erstling bereits 1607 in einem kleinen Zimmer am Hofe zu Mantua uraufgeführt.

Die lautten compagney Berlin ist eines der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles. Bildrechte: Markus Lieberenz Dessen ungeachtet sind die musikalischen Anforderungen dieser zwischen Renaissance-und Barock-Musik changierenden "Favola in Musica" hoch. Auch deshalb entschied man sich an der Semperoper für ein Spezial-Ensemble wie es die lautten compagney Berlin ist. Mit nur achtundzwanzig, an Spiellaune schwer zu toppenden, bestens aufeinander eingespielten Musikerinnen und Musikern, zauberte das Ensemble genau jene grandiosen Klangwelten, die Monteverdi für die Charakterisierung von Ober- oder Unterwelt verlangt:

Dort ein schnarrendes Regal (eine Art Kleinorgel), da die zarten Klänge einer Barockgitarre oder Blockflöte. Trompete, Cornetto und Posaune beeindrucken auf der Bühne ebenso wie im Graben. Wolfgang Katschner ist der Mann am Pult. Er agiert so umsichtig, wie unermüdlich als vorwärtstreibender Impulsgeber: Präzise bis in die kleinste Geste, mit einem ausgeprägten Gespür für Klang-Farben und eine gut ausbalancierte Raumwirkung.

Die Stimmen – gut bis hervorragend

17 Solistinnen und Solisten sind zu erleben, bis auf drei Gäste allesamt Ensemble-Mitglieder auf gutem bis hervorragendem Niveau, den souverän agierenden Staatsopernchor eingeschlossen.

Von Anastasiya Taratorkina als Euridice hätte ich gern mehr gehört: Ihr jugendlicher, bestens fokussierter Sopran machte neugierig.

Anastasiya Taratorkina als Euridice Bildrechte: ©Semperoper Dresden/Ludwig Olah