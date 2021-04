Digitaler Opernabend Mozarts "Zauberflöte" im Online-Stream

Hauptinhalt

Die erfolgreiche Premiere von Mozarts »Zauberflöte« am 1. November 2020 markiert den seither letzten Vorstellungsabend der Semperoper vor Publikum in der laufenden Spielzeit. Der Covid-19-bedingte Lockdown machte weitere Vorstellungen unmöglich. Die aktuelle Aufführung ohne Publikum die nun Europa-weit zu sehen ist, gestalten unter anderem René Pape, Klaus Florian Vogt und Nikola Hillebrand, die in der Premierenvorstellung ihr Rollendebüt als Königin der Nacht gab. Christoph Gedschold steht am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden.