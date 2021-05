Der digitale Zyklus - vier Schumann-Sinfonien in zwei Streamings, sogar auf Originalinstrumenten - ist jetzt noch eine Weile nachzuhören, geradezu ein Vorteil des gewandelten Festivals. Doch gestreamte Musikfestspiele sind nur der erste Teil des Ganzen. Sie beinhalten auch die Preisverleihung an John Adams mit dem Festspielpreis, die man natürlich gern live und in Farbe erlebt hätte. Für Vogler ist Adams "der größte amerikanische Komponist der Gegenwart. Ich habe seine Werke immer sehr bewundert. Sie stehen in einem klaren Verhältnis zu der umwerfenden Natur in Amerika, die dort sehr die Kultur dominiert. Ich sehe bei John Adams sehr viel Inspiration für diese typischen Bilder, die uns im Kopf herumgehen, wenn wir an die USA denken."