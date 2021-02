Johannes Kilian spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Schlagzeug und etwas anderes käme auch heute für ihn gar nicht infrage. Was ihn an seinem Instrument besonders begeistert: eigenwillige und besondere Klänge selbst zu kreieren:

Das war das, was mich fasziniert hat, Schlagzeug zu studieren und das ist auch, was mich immer noch fasziniert.

Kilian studiert in Dresden und gehört zu den Akademisten der Orchesterakademie Thüringen. Zwei Jahre dauert das vom Land Thüringen finanzierte und von der Jenaer Philharmonie und dem Theater Altenburg-Gera auf den Weg gebrachte Programm. Es gibt jungen Künstlerinnen und Künstlern die Chance, unmittelbar in der Praxis Erfahrung zu sammeln.

Die Duale Orchesterakademie gibt es seit zwei Jahren. Zehn junge internationale Musikerinnen und Musiker werden dort derzeit gefördert. Mit dem Stipendium können sie zum einen in den Konzertbetrieb in Jena eintauchen und zum anderen das Musiktheater in Altenburg und Gera kennenlernen. Hinzu kommen Workshops, Coachings und viel Support, damit der Schritt in den Beruf später leichter fällt.