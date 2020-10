Alfred Hitchcock in einem Badezimmer. Nicht in irgendeinem Badezimmer, sondern in eben dem berühmten mit dem Duschmord. Eine Szene, berühmt wegen ihrer Intensität, der Schnittfolge, der geradezu schreienden Musik. Die liefert Bernard Herrmann, genau wie in den Hitchock-Filmen Der falsche Mann, Der unsichtbare Dritte oder Marnie. Die zwei zerstreiten sich schließlich über Der zerrissene Vorhang von 1966. Hitchcock wünscht sich was Poppiges, aber Herrmann liefert was anderes. Er schreibe nun mal keine Popmusik und überhaupt mache Hitckcock ja keine Popfilme. Und damit bricht ein jahrelang funtionierendes Duo auseinander.