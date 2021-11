Seit 2008 finden die Filmmusiktage Sachsen-Anhalt jährlich statt. Neben dem Kongress, Galakonzert und den Masterclasses als feste Programmpunkte gibt es seit 2019 zusätzlich Postproduction-Workshops mit sich mit jährlich wechselnden Schwerpunkten und Netzwerk-Events. In Kooperation mit der Deutschen Filmkomponistenunion (DEFKOM) wird seit 2014 im Rahmen der Veranstaltung der „Deutsche Filmmusikpreis“ verliehen. Die Filmmusiktage Sachsen-Anhalt sind eine Veranstaltung des International Academy of Media & Arts e.V. (IAMA) in Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt unter der Schirmherrschaft von Staats- und Kulturminister Rainer Robra.