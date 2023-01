In diesem Jahr werden es 30 Jahre, dass Peter Wollny zum Bach-Archiv Leipzig kam. Seit 2014 ist er dessen Direktor. Immer wieder hat er mit wertvollen und zum Teil unbekannten Dokumenten zu Johann Sebastian Bach international für Aufsehen gesorgt. Im neuen digitalen "Forschungsportal BACH" werden sich auch alle seine wissenschaftlichen Arbeiten wiederfinden. Es soll in den kommenden 25 Jahren sämtliche Dokumente, die im Zusammenhang mit der Musikerfamilie Bach in Bibliotheken, Archiven oder Privatbesitz überliefert sind, digital zusammentragen, erschließen und öffentlich zugänglich machen.

Die systematische Aufarbeitung bei Johann Sebastian Bach erweist sich als besonders schwierig, denn es existiere kein Familiennachlass, so der Direktor des Bach-Archivs. Niemand habe die Schriftstücke gebündelt aufgehoben. Söhne und Schüler hätten lediglich Andenken aufbewahrt. Als sie starben, gab es keine Nachkommen. Peter Wollny: "Es gab eben eine lange Zeit, in der dieses ganze Material zerstreut worden ist – letztlich über den gesamten Globus." So komme es für ihn besonders darauf an, "wie ein Archäologe im Sand zu wühlen und die kleinen Scherben aufzufinden und zusammenzusetzen."