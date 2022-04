Plötzlich kann sie sich nicht mehr bewegen. Zwischen den vier Säulen auf der Freiberger Bühne, die wie in den Raum gemalt wirken, spannen sich schwarze Kabel. Darin hat sich die Frau in dem schlichten, roten Kleid verheddert. Es gelingt ihr nicht, Unbeschwertheit vorzuspielen. Schließlich lockern sich die Kabel und sie rutscht verzweifelt zu Boden.

1930 hat der Dichter Jean Cocteau eine Szene geschrieben, die viele aus dem Alltag kennen: eine Seite eines Telefongesprächs. In "Die menschliche Stimme" (orig. "La voix humaine") versucht eine Frau verzweifelt ihren Geliebten zu erreichen, der sich gerade von ihr getrennt hat. Am Telefon fällt es ihr zunächst leicht, die Fröhliche zu spielen. Dann bricht die Wahrheit aus ihr heraus. In ihrer Verzweiflung legt sie das Telefonkabel um ihren Hals, wie um sich zu erdrosseln.

Zeitlose Interpretation am Mittelsächsischen Theater

Im Zeitalter von Smartphone und Bluetooth-Kopfhörer wirken Telefonkabel ausgefallen. Die Regisseurin und Choreografin Arila Siegert hat für dieses Problem eine spannende Lösung gefunden: Die Bühne zeigt nicht das Wohnzimmer der namenlosen Protagonistin, sondern ihr Inneres, ihr Seelenleben. Zeitweise spannt sich durch diesen irrealen Ort kreuz und quer ein Kabel, das aber nicht zu einem Telefon führt. Es steht für die Verbindung, die jeder Mensch zu anderen sucht oder für die kleinen Lügen, in denen sich die Protagonistin verstrickt. Geschickt zeigt Arila Siegert, wie die Stimmung der Frau sich beim Telefonat verändert. Bildrechte: HL Böhme

Vor ihrer Karriere als Opernregisseurin war Arila Siegert Tänzerin und Choreografin. Für ihre Inszenierung in Freiberg greift sie auf den Tanz zurück und stellt der Protagonistin zwei allegorische Figuren zur Seite: Der Besetzungszettel erklärt Aya Sone zur Seele, die die Sängerin umtanzt, mal aufrichtet oder mit dem Hut spielt, von dem die Frau erzählt. Lorenzo Malisan verkörpert den Tod. Er schreitet oft langsam über die Bühne und spannt zwischen den Säulen das lange Kabel, in dem sich die Sängerin verheddert. So wird der Tänzer für sie zur Verzweiflung.

Auf diese Weise zeigt Siegert die Seelenzustände der Protagonistin und übersetzt sie in deutliche Bilder: Gerade ist die Verbindung wieder abgebrochen und die Frau erreicht ihren Geliebten nicht. Sie sinkt an einer Säule zu Boden und deckt sich mit einem gräulichen Mantel zu. Der Tod steht hinter dieser Säule und lässt weiße Flocken auf sie schneien. – Die Kälte der Verzweiflung wird spürbar.

Wunderbare Musik

Francis Poulenc hat das Stück von Jean Cocteau kongenial in Musik gesetzt. Das Publikum erlebt nur eine Seite des Gesprächs. Was auf der anderen Seite der Leitung passiert, muss es sich aus den Antworten der Frau erschließen oder aus der Musik heraushören. Nur hin und wieder steigert sich das Zwiegespräch zwischen Gesang und Orchester zu melodramatischen Momenten, in denen sich die Frau in ihren Gefühlen verliert. Dieses Wechselspiel setzt Dirigent José Luis Gutiérrez Hernandez wunderbar um und bringt die Mittelsächsische Philharmonie in Kammerbesetzung immer auf den Punkt zum Klingen. Die Sopranistin Leonora Weiß-del Rio überzeugt mit ihrer Ausdrucksstärke. Bildrechte: HL Böhme