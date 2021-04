Das fand ich immer sehr faszinierend, einerseits dieses Gefühl, in so einem Staat zu leben, der einem ziemliche Restriktionen auferlegt, und andererseits werden ja auch so Kräfte, schöpferische Kräfte wach. Ich finde in seiner Musik ist eben so viel das, so Erwartungen nicht erfüllen oder die so innermusikalisch angelegt sind. Und was mir immer aufgefallen ist, dass er so ein scharfsinnigern und scharfzüngiger Beobachter war von gesellschaftlichen Zuständen, nicht nur in der DDR, sondern auch hinterher, wenn wir über aktuelle Dinge geredet haben.

Björn Lehmann