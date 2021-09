Fritz Geißlers Geburtsstadt Wurzen Bildrechte: dpa

Fritz Geißler wurde in Wurzen bei Leipzig geboren, als Sohn eines Maurers. Auch er lernte diesen Beruf, wollte aber unbedingt Musiker werden. Der Zweite Weltkrieg machte diese Pläne zunächst unmöglich, von 1940 bis 1945 war er Soldat in der Wehrmacht, dann bis 1948 in britischer Kriegsgefangenschaft. Danach studierte er Komposition an der Leipziger Musikhochschule, ab 1950 – die innerdeutsche Grenze war noch durchlässig – beim Komponisten Boris Blacher in Berlin.