Zwei preisgekrönte Vokalensembles treffen am 9. Juli in Sangerhausen aufeinander: Die Leipziger Gruppen Quintense und Ensemble Nobiles tun sich zu einem genreübergreifenden Konzert zusammen und spielen mit unbändiger Musizierfreude ihre Trümpfe gegeneinander aus. Während die Vokalkunst der fünf jungen Herren des Ensemble Nobiles vom Spätmittelalter bis zur Moderne reicht, steht die Vocal Group Quintense für mitreißende Pop- und Jazzarrangements. Bei dieser spannenden musikalischen Begegnung wird auch die Improvisation nicht zu kurz kommen.

Ob klassisches Trompetenkonzert oder Arrangement von Händel bis Piazzolla: Die norwegische Trompetenvirtuosin Tine Thing Helseth spielt sich mit ihrem Blechbläserinnen-Ensemble tenThing durch alle Zeiten und Stile. Beim MDR-Musiksommer-Konzert am 23. Juli in Seggerde steht u.a. Musik von George Gershwin auf dem Programm. Dazu liest Schauspieler Thomas Thieme Texte der Gegenwartsautorin Juli Zeh.

Awa Ly kommt mit ihrer Band in die Rotkäppchen Sektkellerei nach Freyburg. Bildrechte: Awa Ly

Die französische Singer-Songwriterin Awa Ly ist im Jazz und Folk ebenso zu Hause wie im Soul, R&B oder Afropop. Mit ihrer Band kommt sie am 30. Juli in die Freyburger Rotkäppchen Sektkellerei, wo sie mit phänomenaler Bühnenpräsenz und rauchig-samtener Stimme alle gängigen Stilgrenzen überschreitet. Im Gepäck hat die inzwischen in Rom lebende Tochter senegalesischer Eltern alte und neue Songs, die sie in jazzigem Ambiente und mit satten Grooves präsentiert.