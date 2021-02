Livestream am 13. Februar bei MDR KLASSIK Gedenkkonzert zur Erinnerung an die Zerstörung Dresdens

Am 13. Februar spielt die Dresdner Philharmonie unter Leitung von Marek Janowski ein Gedenkkonzert zur Erinnerung an die Zerstörung Dresdens in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945. MDR KLASSIK überträgt das Konzert hier ab 18:30 Uhr im Livestream und zeitversetzt ab 20.05 Uhr im Radioprogramm von MDR KLASSIK und MDR KULTUR.