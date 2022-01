Georg Christoph Biller wurde als Pfarrerssohn am 20. September 1955 in Nebra geboren. Von 1965 bis 1974 erhielt er seine erste musikalische Ausbildung als Thomaner unter Erhard Mauersberger und Hans-Joachim Rotzsch. Als Chorpräfekt sammelte er erste Erfahrungen im Dirigieren. Nach dem Abitur 1974 an der Leipziger Thomasschule studierte er von 1976 bis 1981 Orchesterdirigieren bei Rolf Reiter und Kurt Masur sowie Gesang an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. 1980 wurde er Chorleiter des Leipziger Gewandhauses und lehrte als Dozent für Chorleitung an der Kirchenmusikschule Halle.