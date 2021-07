Am 8. Oktober 1981 wurde das Neue Gewandhaus mit einem Festakt eröffnet. Die neue Saison lässt Musik jener Zeit erklingen und blickt auf das Werk einiger Komponisten, die vor allem nach der Wende entstanden sind. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons dirigiert in den Konzerten zum Jahreswechsel genau die Werke, welche 1981 zur Einweihung des Neuen Gewandhauses erklungen ist: Neben Beethovens 9. Sinfonie stehen die Gesänge an die Sonne von Siegfried Thiele (* 1934) auf dem Programm, welche seit 1981 nicht mehr im Gewandhaus gespielt worden sind.