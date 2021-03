Der britische Komponist Tim Cain. Bildrechte: Tim Cain Eine Herausforderung war zudem, dass die Rede natürlich nicht geschrieben wurde, um einem musikalischen Rhythmus zu entsprechen. Einfach umzusetzen seien zumindest die kurzen Sätze der Rede gewesen, wie „this is all wrong“, „you have stolen my dreams and my childhood“ und „I’m one of the lucky ones“, so Cain.

Schwieriger mit Musik zu unterlegen seien die Abschnitte gewesen, in denen es tatsächlich um die wissenschaftlichen Fakten geht, erläutert der Komponist. Da sei für ihn das Credo gewesen, die Partitur so zu entschlacken, dass die Wörter trotzdem verständlich sind. Denn das sei am Ende auch sein Hauptanliegen gewesen: dass der Inhalt trotz der Musik verstanden werden kann.

Politische Chormusik hat in Finnland Tradition

Der finnische Chorleiter Pasi Hyökki. Bildrechte: YL MALE CHOIR Im Gespräch mit MDR KLASSIK erklärt der Chorleiter Pasi Hyökki, dass die Verbindung von Chormusik und politischen Forderungen in Finnland durchaus Tradition habe. Bereits im 19. Jahrhundert gründete sich der erste finnische Männerchor aus der Not heraus, die finnische Sprache an der Universität in Helsinki zu etablieren und für die Unabhängigkeit zu singen.

Auch 2021 kam bei den Kindern des Tapiola-Chores eine politische Botschaft in der Chormusik gut an, sagt Pasi Hyökki. „Greta könnte eine von den Sängerinnen sein. Es ist ihre Generation. Deswegen haben sich die jungen Leute auch so gefühlt, als ob sie den Text für das Stück selbst geschrieben hätten“, so Hyökki weiter. Sie seien sehr engagiert gewesen. „Vielleicht auch, weil sie das Gefühl hatten, damit ein kleines bisschen die Welt zu verändern“, vermutet der Chorleiter.

Musikvideo für Chorprojekt von deutsch-finnischem Videokünstler

Der Videokünstler Klaus Welp. Bildrechte: Klaus Welp Im Spätsommer 2020 finden die Dreharbeiten für ein Musikvideo zu dem Chorprojekt statt. Der finnisch-deutsche Filmemacher Klaus Welp hat sich zur Zeit der Corona-Lockerungen der Sache angenommen und vier der berühmtesten finnischen Schauspielerinnen und Schauspieler zusammengetrommelt: Laura Birn, Tommi Korpela, Jasper Pääkkönen und Pihla Viitala.