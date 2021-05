Digitale Händel-Festspiele 2021 sollen kein Ersatzprogramm sein

Digitale Festspiele sollen es also in diesem Jahr werden. Ohne Publikum, dafür mit Online-Videos. Zwischen dem 28. Mai und 13. Juni gibt es in gewohnter Manier Konzerte und insbesondere Operninszenierungen von Händel – in diesem Jahr aber On Demand und online verfügbar. Acht verschiedene Videoangebote sind im gesamten Zeitraum des Festivals unter www.haendel.digital kostenlos abrufbar – dieses Jahr unter dem Motto "Helden und Erlöser". Für den Intendanten des Festivals, Clemens Birnbaum, ist das eine ganz neue Art das Festival zu denken:

Es ist kein Ersatzprogramm, es ist ein anderes Format, was wir wählen für die Händel-Festspiele, die nicht stattfinden. Es sind Veranstaltungen, die analog geplant waren, (…) die wir jetzt in digitaler Form realisieren.

Opernaufführungen wieder Herz der Veranstaltungen

Highlights zu benennen, fällt bei den Händel-Festspielen schwer. Fest steht, dass Opernaufführungen das Herz der Veranstaltungen bilden, so Birnbaum, – ganz wie bei den Spielen vor Publikum. Höhepunkte dürften die Oper "Giulio Cesare in Egitto" sowie die szenische Aufführung von "Ariodante" mit dem Marionettentheater Carlo Colla & Figli aus Mailand und der Lautten Compagney Berlin werden. Dabei spielt die digitale Umsetzung in diesem Jahr den Veranstaltenden sogar in die Karten, sagt Intendant Clemens Birnbaum.

Es hat sogar den Charme, dass gewisse Dinge digital eher möglich sind, als wir [sonst] hätten machen können. [Z.B.] unsere beiden großen Opernproduktionen. [Z.B.] Ariodante ist wirklich eine voll umfängliche Opernaufführung und nicht eine einstündige Kurzfassung. Das ermöglichen eben auch die digitalen Aufnahmen.

Händel-Festspiele in diesem Jahr ähnlich international wie gewohnt

Teil der Festkonzerte wird auch das Londoner King’s Consort mit Solistin Lucy Crowe sein; außerdem zu erleben ist das La Cetra Barockorchester Basel unter der musikalischen Leitung vom Händel-Preisträger aus diesem Jahr, Andrea Marcon.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die aufgezeichneten Videos der Aufführungen zeigen die Gastorchester und Kooperationspartner nicht wie gewohnt in der Händelstadt Halle, sondern an den Standorten der Orchester selbst.

Die Händel-Festspiele in Halle