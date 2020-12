Die digitalisierten Händel-Grafiken lassen sich im Browser genau inspizieren. Bildrechte: MDR (Screenshot)

Stephanie Wiesel, Kunsthistorikerin und derzeit Mitarbeiterin der Stiftung Händel-Haus, geht an ihrem Computer auf die Internetseite der Einrichtung: "Da befindet sich dann rechts oben die Lupe, um zu suchen … und ich hab jetzt zum Beispiel mal 'Instrumentenspieler' eingegeben … und da ploppt dann genau ein Ergebnis auf. Wenn man dann da drauf klickt, wird einem das komplette Objekt gezeigt, nicht nur ein Bildausschnitt, sondern das komplette Blatt mit Bildunterschriften. Und die Rückseite sieht man dann auch noch."

Mithilfe der Maus kann man das Blatt schrittweise vergrößern und sogar Unebenheiten im Papier und Einschlüsse erkennen, die Auflösung ist hervorragend. Der Kupferstich zeigt eine Straßenszene aus der Zeit von Georg Friedrich Händel, wahrscheinlich im deutschen Sprachraum. Man sieht eine ältere Dame, die sich über eine Tür nach draußen lehnt, zu einem kleinen Jungen. "Ein Instrumentenspieler in dem Fall, das steht dann in der Bildunterschrift drin. Und in dem Fall hält er hier einen Rommelpott, auch Brummtopf genannt."

Lebenswirklichkeit mit Brummtopf

Es handelt sich ein altes Volksinstrument aus der Trommelfamilie. Auf einem Tontopf ist ein Leder befestigt, daran in der Mitte wiederum ein Holzstab. Wenn man mit einem feuchten Tuch an dem Stab reibt, wird der in Schwingung versetzt und die übertragen sich auf den Topf.

Man darf annehmen, dass Georg Friedrich Händel in seiner Jugend in Halle, auf seinen Wanderjahren in Italien und später auf den Straßen Londons viele solcher Brummtöpfe gehört hat. Insofern verrät das Bild etwas über die Lebenswirklichkeit des Komponisten, sagt Stefanie Wiesel und klickt mit der Computermaus in den Text mit Hintergründen zum Exponat. "Wir haben hier erstmal den Urheber, das ist Johann Georg Wille, dann steht auch gleich daneben, von wann bis wann er gelebt hat, nämlich von 1715 bis 1808." Erkennen Sie den Brummtopf? Der Junge trägt ihn in der Hand. Bildrechte: Stiftung Händel-Haus/CC BY-NC-SA 4.0

Die Grafik mit dem Brummtopfspieler schlummerte bislang im Depot des Museums im Händel-Haus, erzählt dessen Leiter Clemens Birnbaum, ebenso wie viele weitere sehenswerte und – was Händels Umwelt betrifft – aufschlussreiche Blätter.

Orte, wo Händel war, Stadtabbildungen, Menschen in den Städten, die im Kontext zu Händel in den Städten waren, das ist schon ein Fundus von rund 1700 Grafiken, die aus dem 18. Jahrhundert stammen. Clemens Birnbaum Leiter Händelhaus

Begonnen hat alles im Jahr 1937, als die Stadt Halle Händels Geburtshaus kaufte, um darin das Museum einzurichten. Clemens Birnbaum erzählt: "Da aber die Familie Händel schon seit Jahrhunderten nicht mehr in diesem Haus gelebt hat und das Haus ständig umgebaut war, ging es auch darum, eine Sammlung aufzubauen. In dem Zusammenhang sind damals nicht nur die vielen Musikinstrumente von der Stadt Halle angekauft worden, sondern auch die ersten Gemälde, die ersten Grafiken." Karikatur zur Aufführung von Händels "Flavio", 1723 Bildrechte: Stiftung Händel-Haus Halle/CC BY-NC-SA 4.0

Trotz des Zweiten Weltkriegs und der Lage in der abgeschotteten DDR konnten die Direktoren des Museums die Sammlung stetig erweitern und, so Clemens Birnbaum und etliche heute überaus wertvolle Blätter ankaufen. "Wie ein relativ seltener Kupferstich von Georg Philipp Telemann, dem vielleicht wirklich einzigen Komponistenfreund."

Auch Grafiken aus London dabei

Ebenso bedeutend sind zahlreiche Grafiken der Londoner Kupferstecher William Hogarth und John Vanderbank. Von ihm stammt ein Blatt aus dem Jahr 1723, eine Bühnenszene aus Händels Oper Flavio in der Urbesetzung. Zu sehen sind die beiden Kastraten Senesino und Gaetano Berenstadt, beide aus Leibeskräften singend, dazwischen kniet die Sopranistin Francesca Cuzzoni.

Die Szene aus Flavio ist mit Sicherheit das international bekannteste Blatt aus der Grafiksammlung des Händel-Hauses in Halle. Es war auch bereits mehrfach in Ausstellungen rund um den Globus zu sehen, betont Clemens Birnbaum. Er ist sich sicher, dass durch die Digitalisierung die Nachfrage von Museen nach weiteren Blättern als Leihgaben für Ausstellungen zunehmen wird, was dem Händel-Haus natürlich Einnahmen generiert.