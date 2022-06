Edwin Werner war jahrelang Direktor des Händel-Hauses in Halle. Bildrechte: Horst Fechner

Der Dirigent Christian Kluttig tauscht sich mit Alte-Musik-Experten im In- und Ausland aus. Theoretische Forschung, die seit jeher vom Händel-Haus vorangetrieben wird, geht Hand in Hand mit der Praxis. "Anfang der 80er-Jahre gab es also ganz erstaunliche Ergebnisse", erzählt Edwin Werner. "Christian Kluttig, der die musikalische Leitung am Opernhaus übernommen hatte, drang darauf, dass alle Partien in den Opern in der ursprünglichen Stimmlage besetzt wurden." Zuvor war es üblich, die Partien an die Stimmlage Interpretinnen anzupassen.